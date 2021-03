Selvaggia Lucarelli, attacco da Il Foglio: "Paragiornalista". Lei replica furiosa: "Miserabili" | Foto

12 marzo 2021 a

Polemica furibonda tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e il quotidiano Il Foglio. Tutto è partito dalla questione del vaccino ai giornalisti, sollevata dall'Ordine dei giornalisti. Una richiesta criticata anche da diversi esponenti della categoria, poi è arrivato l'intervento di Selvaggia Lucarelli: "Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. Necessari", il tweet.

Su Il Foglio ecco la replica del vicedirettore Salvatore Merlo: "Come accanto alla farmacia c’è la parafarmacia, come oltre ai medici ci sono i paramedici, così il cerotto sull’informazione lo mette il paragiornalista. Ebbene sì, il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il pandemicamente corretto dalla sua finestra fotografando i passanti assembrati a favore di grandangolo", ha scritto Merlo. "Questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili mi dispiace", twittava appunto la Lucarelli. Da qui era arrivata la risposta di Margherita Fronte, giornalista scientifica del mensile Focus. "Dopodiché comincia la disfida tra paragiornalismo e giornalismo", il commento ancora di Merlo de Il Foglio: "La Lucarelli replica: 'Come e quanto si è occupata di Covid nell’ultimo anno?'. Così l’elegante ironia della Fronte: 'E' proprio il giorno del mese in cui si presume io debba lavorare, la saluto', si scontra con le competenze di una opinionista tuttologa del web e giurata di Ballando con le stelle. Con il paragiornalismo, si sa, il giornalismo perde sempre. E’ come polemizzare con i cretini, si rischia lo scambio dei ruoli. Ragione per la quale, pensandoci bene, questo articolo era meglio non farlo", si conclude il pezzo di Merlo.

Immediata la controreplica di Selvaggia Lucarelli: "Il Foglio scrive che ho chiesto per me il vaccino, mentendo e deformando la realtà. Soprattutto, prende una foto di Ballando con le stelle (la più scollata, badate bene) e cita solo quello, fingendo che non lavori per due testate e una radio. Il giornalismo, spiegato bene. Siete dei miserabili", ha twittato ancora la giornalista.

