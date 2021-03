Covid, Galli: "L'Italia si trova nel pieno della terza ondata. Il virus corre"

09 marzo 2021 a

Per Massimo Galli, infettivologo e direttore del dipartimento di Malattie infettive del Sacco di Milano, l'Italia si trova già nel pieno della terza ondata. "Sostenuta dalle varianti è già partita e non da ora. Il virus, ancor di più, corre avanti nonostante abbiamo insistito fino alla noia sulla necessità di andare a studiare le varianti. Quarantamila contagi? Pregliasco ha dimostrato di non parlare mai a vanvera: mi auguro che così non sia ma temo che abbia ragione. Dobbiamo fare i conti con questa realtà. Lo dico con profonda tristezza, ma si sta verificando uno degli scenari peggiori" ha detto l'esperto infettivologo ospite della trasmissione tv Carta Bianca su Rai1.

Stimolato sui ritardi nelle forniture dei vaccini, Galli ha aggiunto: "Sono circostanze fastidiose da sopportare. La rapidità nel vaccinare è cruciale. Se si riuscisse a vaccinare anche nelle zone più colpite dal virus, potremmo circoscrivere l’infezione". Drastico poi l'infettivologo sulla zona bianca data alla Sardegna: "L'equilibrio è precario, l’entusiasmo per la zona bianca crea assembramenti, c’è la variante inglese che infetta questi giovani e poi il Covid arriva al nonno". Sull'eventuale lockdow nel weekend è tombale: "Soluzione drastica e triste, ma purtroppo tardiva".

#Galli: "I ritardi nelle forniture dei vaccini? Sono circostanze fastidiose da sopportare. La rapidità nel vaccinare è cruciale. Se si riuscisse a vaccinare anche nelle zone più colpite dal virus, potremmo circoscrivere l'infezione".#cartabianca pic.twitter.com/ZxteKBHER1 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 9, 2021

Nel pomeriggio Galli all'Adnkronos aveva analizzato: "Non ci sono dati sufficienti" per affermare che, in questa fase, ci sia una maggiore rapidità, rispetto al passato, nel decorso Covid che porta al decesso. "Per fare queste affermazioni ci vogliono più evidenze scientifiche". Commentando dichiarazioni di clinici ai media sul tema ha poi detto: "Sono osservazioni - riflette Galli - che spesso sono date da cluster, da una serie di casi che si vedono in contemporanea, che magari sconcertano, che preoccupano, angosciano. Ma prima di fare affermazioni di questo genere tocca aspettare. E cercare di curare queste persone con tutte le attenzioni del caso", sottolinea il professor Galli.

