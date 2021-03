Covid, ministro Speranza in tv: "Vaccinare tutti gli italiani entro l'estate"

07 marzo 2021 a

a

a

Vaccini anti Covid in Italia, la tabella di marcia è stata illustrata dal ministro della Salute Roberto Speranza in tv. Oggi, domenica 7 marzo, su Rai3, Speranza ha detto che il "prossimo trimestre decisivo, dal 1 aprile arrivo di oltre 50 milioni di dosi, obiettivo vaccinare tutti gli italiani entro l'estate". Poi sul vaccino russo una riflessione.

#vaccini "Prossimo trimestre decisivo, dal 1 aprile arrivo di oltre 50 milioni di dosi, obiettivo vaccinare tutti gli italiani entro l'estate" @robersperanza #mezzorainpiù pic.twitter.com/2wZrW7eYJN — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) March 7, 2021

"Ho una opinione: se un vaccino funziona ed è sicuro mi interessa poco la nazionalità scienziati che ci hanno lavorato. Per cui sono aperto allo Sputnik come ad altri vaccini in giro per il mondo, purché i controlli delle agenzie preposte abbiamo buon fine. Se c’è l’ok di Ema ed Aifa siamo pronti a collaborare con la Russia, anche in tempi brevi", ha detto ancora il ministro della Salute Roberto Speranza ospite a ’Mezz’ora in più’ su Raitre.

Video su questo argomento Speranza: il virus è ancora forte, marzo sarà non semplice TMNews

Speranza è entrato anche sull'aspetto Lockdown. "Lockdown? Penso che in Italia abbiamo enormi differenze tra territori e il modello costruito serve per fotografarle. Un conto è la situazione in Sardegna ad esempio dove l’indice di contagio è basso, un altro sono le regioni più in sofferenza che si stanno avviando verso la zona rossa o arancione rafforzata", ha detto Roberto Speranza ospite a ’Mezz’ora in più’ su Raitre. "Mi aspetto più regioni verso il rosso, con le ordinanze che sottoscrivo più restrittive - ha aggiunto - Noi stiamo monitorando la curva dei contagi, ma con le varianti del virus mi aspetto misure più rigide. Stiamo intervenendo con massimo rigore, le valutazioni vengono fatte giorno per giorno. La vaccinazione di massa deve andare avanti a prescindere dalle misure e queste vanno adeguate all’andamento della curva epidemiologica."

"Mezz'ora in più", Speranza e Moratti fra gli ospiti di Annunziata e Di Bella su Rai3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.