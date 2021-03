Morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano. Nei mesi scorsi colpito dal Covid

05 marzo 2021 a

Morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano dal 1976 al 1986. Aveva 82 anni e nei mesi scorsi . malato da tempo - era stato colpito dal Covid mentre si trovava in ospedale a causa di una frattura al femore. Dopo un periodo al Policlinico era andato alla Maugeri di San Donato per la riabilitazione. Appena pochi giorni fa era tornato nella sua abitazione dove è spirato questa mattina.

Ne dà notizia su Twitter il primo cittadino del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala. "Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia" il tweet del primo cittadino.

Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia. — Beppe Sala (@BeppeSala) March 5, 2021

“Carlo Tognoli, un pezzo della storia milanese, della storia socialista e anche della nostra vita che se ne va. Un grande dolore” scrive sui social Bobo Craxi. Quando Tognoli venne nominato sindaco, a 38 anni, fu il più giovane primo cittadino del capoluogo lombardo. Oltre a guidare Palazzo Marino, ed eurodeputato per un triennio dal 1984 al 1987, ebbe anche esperienze come parlamentare e ministro fra la fine degli anni '80 (per i Problemi delle Aree Urbane governi Goria e De Mita) e l'inizio dei '90 (Turismo e Spetttacolo governi Andreotti) sempre tra le fila dei socialisti. Venne coinvolto nel 1992 nello scandalo Tangentoli ricevendo un avviso di garanzia.

Allontanatosi dalla scena politica, ricette un incarico in Mediobanca per poi successivamente essere nominato presidente del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, della "Fondazione Ospedale Maggiore di Milano" e dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica. E' stato anche giornalista e direttore del mensile Critica Sociale dal 1981 al 1992. Al cordoglio si è unito anche l'ex sindaco Pisapia: "Carlo Tognoli è stato un sindaco amatissimo che ha affrontato gli anni difficili dell’uscita dal terrorismo dando una impronta alla città che ha segnato un lungo periodo".

