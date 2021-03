Covid, in Italia 20.884 nuovi contagi e 347 morti: il bollettino di oggi

03 marzo 2021 a

Covid, arriva il bollettino di oggi, mercoledì 3 marzo, comunicato dal Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 20.884 su 358.884 tamponi (ieri erano stati 17.083 su 335.983 tamponi). 347 i morti di oggi (ieri erano stati 343). Con 14.068 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 437.421, 6.425 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 6.663 unità.

Il tasso di positività è oggi del 5,8% (ieri era stato del 5,1%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 98.635.

Nel nostro Paese, il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, è di 2.976.274, di cui 98.635 morti e 2.440.218 dimessi e guariti, 14.068 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 437.421, ieri erano 430.996, un aumento di 6.425 unità.

I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 358.884 (ieri erano stati 335.983). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 40.998.387, mentre il totale delle persone testate è di 19.906.431.

Del totale dei positivi sono 415.247 quelli in isolamento domiciliare (+6.148), 19.763 ricoverati in altri reparti (+193) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.411 (+84). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 222 (stesso dato di ieri).

