Covid, l'allarme di Bertolaso: "Italia verso zona rossa. Perché i vaccini vanno a Dubai?"

03 marzo 2021 a

a

a

L'allarme viene da Guido Bertolaso. La Lombardia rischia la zona rossa o l’arancione rafforzato? "A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si avvicina a passi lunghi", ha detto. il consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti Covid, in conferenza stampa al Pirellone, a Milano, dopo la seduta di giunta. "È ovvio che la Lombardia" per le sue caratteristiche economiche "è più vulnerabile di altre regioni. Non sono più preoccupato per la Lombardia che per altre regioni, bisogna vaccinare", ha aggiunto.

Video su questo argomento Covid, Brusaferro: alta trasmissibilità variante inglese TMNews

Sui vaccini "bisogna correre e affrontare tutta una serie di problematiche. Bisogna andare a Bruxelles, bisogna battere i pugni sul tavolo, ci vuole un pò di aggressività positiva per capire perché i vaccini, ad esempio, vanno a Dubai" anziché in Italia. ha affermnato ancora Guido Bertolaso.

Bertolaso confida nel nuovo governo, sulla base del "terzetto straordinario" formato anche dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e dal nuovo commissario all’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Bertolaso ha affrontato la situazione in Lombardia. "I dati in questa Regione sono estremamente preoccupanti, abbiamo un paio di province che sono in ’zona rossa' a tutti gli effetti, molte rianimazioni sono piene di casi di Covid, all'Ospedale in Fiera ci sono 57 ricoverati in rianimazione, a cui segue quello di Brescia che ne ha 30. Ci sono statistiche molto pesanti", ha continuato.

Video su questo argomento Locatelli: "I bambini risparmiati dalle forme più gravi di Covid"

"Non sono preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre Regioni", chiarisce poi Bertolaso rispondendo alle domande dei cronisti presenti che gli chiedevano se per la Regione si prospettava un imminente inserimento in ’zona rossa'.

Bertolaso ha anche fatto sapere che "il sistema delle prenotazioni per gli over 80 continua a funzionare male. Ci sono ritardi negli accessi, anziani che invece di essere vaccinati vicino casa sono stati mandati a distanza", ha fatto notare Guido Bertolaso su questo tema che si sta affrontando.

Video su questo argomento Draghi firma nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.