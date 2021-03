Covid, Richeldi ad Agorà: "Una dose di vaccino protegge dai casi gravi, ma per i vulnerabili meglio due"

02 marzo 2021 a

Sta facendo discutere la questione vaccini in Italia. Negli ultimi giorni anche gli scienziati si sono divisi sul fatto se sia sufficiente una dose per immunizzarsi dal Covid. Meglio somministrare al numero maggiore possibile di persone una dose di vaccino anti Covid, o meglio attenersi allo schema a due dosi per garantire una protezione più completa pur riducendo la platea di coperti con la prima iniezione? "E' una questione ancora aperta che si sta dibattendo in vari Paesi", ha spiegato ad Agorà su Rai3 Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Covid.

"Già la prima dose di vaccino protegge - ha precisato -, in particolare dal rischio di contrarre la malattia in forma grave. Ma avendo una disponibilità di dosi adeguata, secondo me la strada da seguire è quella di essere completi nella vaccinazione delle persone più vulnerabili. Ricordiamoci che a maggio dovremmo ricevere circa mezzo milione di dosi giornaliere, quindi dobbiamo essere certamente pronti". "I dati che vengono soprattutto da Israele, il Paese che ha vaccinato in maniera più massiccia - ha ricordato Richeldi - ci dicono che il rischio di infezione tra la prima e la seconda dose è significativamente più basso, e in particolare si riduce significativamente il rischio di malattia grave che è quella che vogliamo evitare".

Quindi "chiaramente la prima dose dà una copertura", ma "non dà una copertura estesa come la seconda. Ancora una volta è una questione di disponibilità" vaccinale. E nel caso in cui ci sia, lo specialista propende appunto per "una protezione completa delle persone più vulnerabili". Intanto però l’Agenzia italiana del farmaco "Aifa ha dato un parere sulla vaccinazione delle persone che hanno già avuto il Covid - ha sottolineato Richeldi - Suggerisce di fare a distanza di almeno 6 mesi dalla conclusione dell’infezione una sola dose di vaccino, proprio perché esiste già una copertura immunologica. Questo ci dà già una direzione per questi pazienti".

