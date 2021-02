Live, Barbara D'Urso ringrazia Zingaretti: "Orgogliosa di far parlare ai politici il linguaggio della gente" | Video

28 febbraio 2021 a

a

a

La vicenda Zingaretti-D'Urso si arricchisce di un nuovo capitolo, con la conduttrice che nel corso della puntata di domenica 28 febbraio di Live Non è la D'Urso ha speso parole al miele per il segretario del Pd: "Mi sono ritrovata all’interno di un vero e proprio dibattito politico, per un tweet di Nicola Zingaretti che mi ringraziava per aver portato la politica vicina alle persone, dicendo che ce n’era bisogno - ha affermato la D'Urso in apertura di puntata -. Ringrazio Nicola Zingaretti, sono orgogliosa di fare in modo che politici parlino il linguaggio della gente e possano parlare a una platea cosi vasta come il prime time di Canale5. Io parlo delle cose in maniera popolare, sono convinta che temi cosi difficili devono entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente".

Così Barbara D’Urso è tornata quindi sul tweet di apprezzamento del segretario del Pd che ha scatenato polemiche e ironia sui social e in Tv. Il tweet è valso Nicola Zingaretti il podio dei trend topic di twitter. Il primo posto delle Tendenze Italia.

Nicola Zingaretti a Live Non è la D'Urso: "Mi accusano di non fare mai polemica, ma per me è un vanto" | Video

La rete si è inevitabilmente scatenata pungendo il segretario Pd tra sarcasmo e critiche: "Toglietegli lo smartphone!", ha scritto qualche utente. E c’è anche chi ha espresso tutta la sua incredulità: "Vi prego ditemi che è il profilo parodia". Insomma, l'endorsement della sinistra a Barbara D'Urso ha lasciato tutti di sorpresa.

Zingaretti e il tweet per Barbara D'Urso. Ironia e attacchi sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.