Covid, 18.916 nuovi casi e altri 280 morti: l'indice di positività scende al 5,8%

Sono 18.916 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 280 morti, in aumento rispetto alle 253 di venerdì 26 febbraioer un totale di 97.507 vittime . I tamponi effettuati (tra test molecolari e antigenici) sono stati 323.047, per un indice di positività (rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati) che scende al 5,8%. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 11.320, per un dato totale che si attesta a 2.398.352. Questi i dati principali relativi al bollettino diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di sabato 27 febbraio.

Gli attualmente positivi, vale a dire le persone ancora affette dal virus, risultano essere in tutto 411.966, 7.302 in più rispetto a venerdì 26 (+8.521 il giorno prima). I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono in aumento di 80 unità, per un totale di 18.372 ricoverati. Intanto ha preso posizione il virologo Roberto Burioni: "In ritardo, ma le buone notizie arrivano anche dall’Italia non solo da Israele. Sbrighiamoci", ha scritto su twitter il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano relativamente alla segnalazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che indica "dalla seconda metà di gennaio" un "netto calo" dei casi di Covid "per la popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni".

L’Iss prospetta inoltre una "attesa diminuzione" di "numero di casi e gravità dello stato clinico, in risposta all’aumento della copertura vaccinale". I dati evidenziati dall’Istituto superiore di sanità sono pubblicati nell’aggiornamento nazionale del 24 febbraio sull’epidemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il rapporto mostra anche, sempre dalla metà di gennaio, un "trend in calo per gli operatori sanitari", indicato come "verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso".

