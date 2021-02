Covid, vaccino: Novartis pronto a produrlo in Italia. Da Pfizer in arrivo 40 milioni di dosi

27 febbraio 2021 a

a

a

Passi in avanti sul fronte della produzione e delle forniture del vaccino anti Covid. Pasquale Frega, country president di Novartis in Italia e Ad di Novartis Farma, mette a disposizione del governo lo stabilimento di Torre Annunziata del colosso farmaceutico svizzero per produrre i vaccini anti-Covid. "Entro i prossimi 4 anni abbiamo programmato di investire nel sito oltre 20 milioni per aumentare la sua capacità produttiva. Nel caso fossimo scelti dal governo, gli investimenti saranno aumentati", ha aggiunto. "Siamo il primo produttore europeo di farmaci e li esportiamo in tutto il mondo realizzando un giro di affari di 35 miliardi. Abbiamo una ottima base di partenza per produrre

vaccini anche in Italia. Si tratterebbe di un’operazione intelligente per preparare il nostro Paese all’eventualità in cui i vaccini dovranno essere utilizzati e distribuiti in modo autonomo ogni anno per un certo numero di anni a tutti i cittadini o a una parte di loro", ha spiegato in un'intervista a Repubblica.

Negli Usa ok per Johnson & Johnson: monodose efficace al 72%. In Italia possibili 5 milioni di fiale entro marzo

Intanto Pfizer ha annunciato l'arrivo di 40 milioni di dosi per l'Italia. "Oltre alle 300 milioni di dosi previste entro l’anno ne arriveranno altre 200 milioni, con una stima di 75 milioni nel secondo trimestre, per un totale di 500 milioni entro fine 2021 e un’opzione per arrivare a 600 milioni", ha spiegato Paivi Kerkola, ad Pfizer Italia. "Pfizer e BioNTech lavorano incessantemente per fornire al mondo due miliardi di dosi entro il 2021. Il nostro stabilimento a Puurs in Belgio è stato ampliato e la produzione è più veloce. Consegneremo i vaccini previsti nel primo trimestre e molti di più nel secondo", ha spiegato in un'intervista a La Stampa.

Coronavirus, il bollettino di oggi: 253 morti e 20.499 nuovi casi in Italia. Tasso di positività al 6,3%

Intanto nel nostro paese sono state superate le 4 milioni di dosi di vaccino già somministrate a partire dal 27 dicembre. L'obiettivo iniziale del governo Conte era di arrivare a 7 milioni entro fine marzo.

Nuovo Dpcm, cosa si può fare in zona gialla, arancione e rossa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.