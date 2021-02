Cinema e teatri, al vaglio del Cts riapertura il 27 marzo

26 febbraio 2021 a

Cinema e teatri, al vaglio del Cts la riapertura il 27 marzo. C'è anche questo tra i punti all'ordine del giorno della riunione di oggi - in programma alle 13.30 - del Comitato tecnico scientifico per l’analisi della situazione epidemiologica, come ogni venerdì. Oltre alla situazione del contagio, gli esperti, a quanto si apprende, dovrebbero esprimersi sui protocolli di sicurezza elaborati dal Mibact in base ai documenti forniti dalle associazioni di categoria, per individuare tempi e modalità per riaprire cinema, teatri e sale da concerto.

E sembra che l’orientamento sia quello di far passare quasi tutto il mese di marzo, come annunciato ieri dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini nel corso del vertice con le Regioni, per dare il via libera alla riapertura dei luoghi di cultura il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Una data simbolica che potrebbe però essere "travolta" da un’eventuale terza ondata del virus. Non è previsto per oggi un confronto su una prima bozza del nuovo Dpcm, che oggi dovrebbe però essere inviato alle Regioni.

Inoltre, non è ancora arrivata in Cts la richiesta, avanzata ieri dai governatori, di un parere sull’impatto della scuola a fronte di una possibile terza ondata, dovuta in particolar modo alla maggiore contagiosità delle varianti. La riapertura dei luoghi della cultura potrebbe rappresentare un primo segnale di discontinuità del governo Draghi rispetto a quello di Giuseppe Conte, anche se inizialmente si prospetta un'apertura unicamente nei fine settimana. Il problema, tuttavia, sta nel fatto che le misure restrittive degli spostamenti dovrebbero poi essere adeguate per consentire la possibilità di andare al cinema, a teatro o nelle sale da concerto. Un'ipotesi che mal si concilia con la stretta ipotizzata per le festività pasquali per evitare pranzi in famiglia e spostamenti tra le varie regioni d'Italia.

