Covid, oggi la bozza del nuovo Dpcm: le misure fino al 6 aprile. Cambiano i colori delle regioni

E' attesa per oggi la bozza del nuovo Dpcm con le misure anti Covid che entreranno in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile, festività pasquali comprese. Il governo di Mario Draghi è intenzionato a condividere il testo con diversi giorni di anticipo con le regioni, come anticipato ieri dal ministro Maria Stella Gelmini ai governatori. Inoltre nella giornata di oggi, a seguito dell'ormai consueto monitoraggio dei dati sull'epidemia della settimana passata, cambiano anche i colori delle regioni.

Riapertura delle scuole e sistema dei colori dividono governo e regioni

La nuova "cartina" dell'Italia entrerà in vigore da domenica 28 febbraio, ma dal prossimo Dpcm le misure inizieranno ad essere attive dal lunedì - non più dalla domenica - "così da non far perdere il lavoro del weekend" alle categorie economiche interessate, ha annunciato sempre la Gelmini. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, fino a Pasqua compresa saranno vietati gli spostamenti tra regioni - attualmente in vigore fino al 27 marzo - così come non sarà possibile fare visite a parenti e amici in zona rossa e "arancione rafforzato" (resta consentito, invece, in zona gialla e arancione). Braccio di ferro sull'apertura serale di bar e ristoranti, ma sembra prevalere il fronte della cautela. Nessuna possibilità di riapertura per palestre, piscine e centri fitness. Spiragli, invece, per i luoghi della cultura, soprattutto nel fine settimana, con forti limitazioni sulla capienza di visitatori.

Gelmini alle Regioni: Restano le fasce e nuove misure in vigore dal lunedì"

Per quanto riguarda le scuole superiori, Dad in caso di zona rossa e lezioni in presenza - con capienza tra il 50 e il 75 per cento degli alunni - in caso di giallo e arancione. Infine, da domani, zona arancione rafforzato a Bologna e Comuni dell'area metropolitana, mentre le province di Siena e Pistoia entrano in zona rossa per una settimana a causa dell'impennata di contagi registrata negli ultimi giorni, provocata dalle varianti del virus. Sempre in lockdwon la provincia autonoma di Bolzano.

Sfiorati i 20 mila casi e 308 morti. Record di tamponi: tasso di positività al 4,5%. Il bollettino di oggi

