Covid, provincia di Siena zona rossa da sabato 27 febbraio. Anche Pistoia "chiusa" per una settimana

Covid, la provincia di Siena diventa "zona rossa" per una settimana a partire da sabato 27 febbraio. Analoga misura per quella di Pistoia. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha infatti firmato l’ordinanza che prevede che tutto il territorio delle due province venga messo in zona rossa, per una settimana, a partire da sabato prossimo.

Le due province hanno una incidenza dei contagi doppia rispetto alla media Toscana: la scorsa settimana la provincia di Pistoia ha registrato 718 casi (245 ogni 100mila abitanti), la provincia di Siena ne ha fatti registrare 582 (217 ogni 100mila abitanti) a fronte di una media toscana di 146 ogni 100mila abitanti. "Un provvedimento necessario per piegare la curva ma senza danneggiare tutta la regione, specie province come Grosseto dove si registrano pochissimi casi. Condivido in pieno le parole usate questa sera dal presidente Giani: dopo due ondate come quelle che abbiamo vissuto un anno fa e all’inizio dell’autunno, meglio anticipare certi provvedimenti che inseguire quando la situazione degenera. Il tutto, ovviamente, sperando di poter contare su sempre più vaccini perché tanti più ne avremo, tanto prima metteremo in sicurezza le cittadine e i cittadini della Toscana", ha commentato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale su Facebook.

Analogo provvedimento è in vigore dall'8 febbraio - al momento fino a domenica 28 - nella provincia di Perugia e in due Comuni di quella di Terni. Così come è accaduto, sempre in questi giorni, anche a Chieti, in Abruzzo. Zone rosse circoscritte, infatti, sembrano essere la soluzione più usata in questa fase in cui a fare impennare i contagi sono le varianti del virus, più aggressive e veloci rispetto al ceppo tradizionale. Si valuterà quindi di settimana in settimana se mantenere questo tipo di misure restrittive a seconda dell'evoluzione dei contagi rispetto alla media del resto della regione.

