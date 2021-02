Vaccino, l'immunologa Antonella Viola: "Johnson&Johnson efficace, può fare la differenza"

24 febbraio 2021 a

a

a

Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson "potrebbe davvero accelerare la campagna di vaccinazioni e fare la differenza. Si aspetta l’approvazione in Usa entro il fine settimana e poi speriamo che segua subito anche l’Europa".

Si tratta dell'augurio espresso sui social dall’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, dopo i dati diffusi dalla Food and Drug Administration americana sul prodotto scudo di J&J.

Vaccino, Burioni al governo: "Efficace ma va somministrato, il pensiero non basta"

"L’agenzia regolatoria americana Fda - sottolinea la scienziata - fa sapere che il vaccino Johnson & Johnson è sicuro ed efficace. Il vaccino è basato su adenovirus, ma in un’unica somministrazione. È efficace all’85% nel prevenire la malattia severa, anche in zone in cui circolano le varianti. Considerando tutti i casi, anche i casi lievi e moderati, la sua efficacia varia dal 72% in Usa al 56% in Sudafrica. Per il momento sembra il migliore tra quelli analizzati nel Paese africano (Novavax e AstraZeneca). Sembra meno efficace negli over 60 con fattori di rischio". "Per quanto riguarda la protezione dall’infezione asintomatica - prosegue Viola - i dati non sono abbastanza forti per potersi esprimere con certezza. I risultati indicano che c’è un’ottima protezione anche dall’infezione (74%), ma questo aspetto andrà chiarito meglio in futuro quando più dati saranno disponibili".

Video su questo argomento Piano vaccinale Lombardia, Moratti: “Indirizziamo vaccini verso zone critiche rispettando categorie”

In Usa frattanto si aspetta il via libera. La Casa Bianca ha affermato che se la Food and Drug Administration approverà il vaccino sviluppato da Johnson&Johnson contro il Covid-19, la prossima settimana verranno distribuite nel Paese da 3 a 4 milioni di dosi del siero. "Se autorizzati, siamo pronti a lanciare questo vaccino senza indugio", ha detto il coordinatore Covid della Casa Bianca Jeff Zients durante il briefing con la stampa, secondo quanto riporta Cnn. Nuove speranze dunque con le dichiarazioni tranquillizzanti da parte degli esperti in un momento che è davvero molto delicato per la lotta alla pandemia.

Video su questo argomento Speranza: “Covid destinato ad essere arginato, ritardi vaccini non cambiano esito della partita”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.