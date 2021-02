Vaccino, Burioni al governo: "Efficace ma va somministrato, il pensiero non basta"

23 febbraio 2021 a

Roberto Burioni, fa sapere su Twitter che ci sono "ottime notizie da Israele. Nel secondo lockdown andamento simile per tutte le fasce d’età, nel terzo lockdown, con gli ’over 60’ vaccinati, andamento molto diverso. Ricordo al nostro governo che il vaccino - efficacissimo - deve essere somministrato. Il pensiero non basta".

Il virologo ribadisce la necessità di premere l’acceleratore sulla campagna vaccinale. Quanto alla possibilità di convertire i siti dove adesso nasce il vaccino antinfluenzale, "forse era il caso di farsi venire questa geniale idea a novembre - commenta - quando abbiamo saputo di avere due vaccini dall’efficacia mostruosa e non a fine febbraio. Quattro mesi regalati al virus, centinaia di morti al giorno. Chi ha colpa per questo ritardo intollerabile?".

Frattanto Massimo Galli e Andrea Crisanti, tra gli esperti italiani più protagonisti sui media in un anno di pandemia di Covid-19, sono le voci scientifiche ritenute più affidabili dagli italiani secondo un’indagine condotta nel dicembre 2020 da AstraRicerche, nata da un’idea dell’agenzia ABG PR e realizzata in collaborazione con Volocom.

La ricerca, che ha coinvolto un campione di italiani di età compresa fra 18 e 70 anni, ha analizzato 6 tra i volti che il Paese ha imparato a conoscere durante l’emergenza coronavirus: oltre a Galli e Cristanti, Roberto Burioni, Ilaria Capua, Antonella Viola e Alberto Zangrillo. Un modello matematico messo a punto ad hoc da AstraRicerche - spiega una nota - ha associato il livello di conoscenza di questi esperti dichiarato dagli italiani durante le interviste alla loro presenza mediatica, per indagare la notorietà e la ’trustability’ di questi ’virologi'. Termine non esatto per tutti e 6 i professionisti al centro dello studio, ma al quale l’opione pubblica li assimila. È emerso così che 3 esperti hanno una notorietà definita dai promotori dell’indagine "nettamente superiore agli altri", e sono Galli, Zangrillo e Burioni.

