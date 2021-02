Insulti a Giorgia Meloni, l'Università di Siena sospende Gozzini da funzioni e stipendio per tre mesi

22 febbraio 2021 a

Il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, ha annunciato la sospensione dall'insegnamento del professor Giovanni Gozzini, per ora in via cautelativa. Gozzini aveva insultato Giorgia Meloni durante una trasmissione a Controrario, emittente fiorentina. Sospensione che riguarda funzioni e stipendio.

Sin da subito il rettore Frati aveva espresso vicinanza e solidarietà alla leader di Fratelli d'Italia. Ora la decisione: "Seguendo le procedure dettate dallo Statuto, ho inviato al Collegio di Disciplina la documentazione da esaminare, proponendo per il docente la sospensione dal servizio per tre mesi - ha spiegato -. In attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell'Ateneo, che si riunirà nei prossimi giorni, il professor Gozzini è stato sospeso cautelativamente dall'attività didattica".

Frati ha quindi aggiunto: "Gli attacchi volgari e sessisti rivolti all'onorevole Meloni - ha concluso - pongono a noi tutti una seria riflessione su quanto questi comportamenti, rivolti spesso alle donne, siano gravi, inaccettabili e da stigmatizzare senza riserve".

