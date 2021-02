Covid, 9.630 nuovi casi e 274 morti: l'indice di positività sale ancora fino al 5,6%

22 febbraio 2021 a

Sono 9.630 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ancora alto il numero dei morti, altri 274. Per quanto riguarda i tamponi, c'è stato il consueto calo del fine settimana: 170.672 test, tra molecolari e antigenici. In rialzo l'indice di positività, al 5,6%. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, 2.118 il dato totale, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 162. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto a domenica 21 febbraio.

Questi i numeri principali nel consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di lunedì 22 febbraio. I casi totali da inizio pandemia in Italia sono ora 2.818.863, i morti 95.992. Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo due giorni di rialzo e sono 387.903 (-992 rispetto a domenica), i guariti e dimessi 2.334.968 (+10.335), in isolamento domiciliare ci sono ora 367.630 persone (-21.265).

