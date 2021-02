Covid, 13.452 i nuovi casi e 232 morti: l'indice di positività sale al 5,4%

21 febbraio 2021 a

Sono 13.452 i nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Italia, con altri 232 morti, per un totale di 95.718 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+31), per un dato complessivo di 2.094.

Sono stati 250.986 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, per un indice di positività che sale al 5,4%. Questi i numeri principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della salute nella giornata di domenica 21 febbraio. Nei reparti ordinari sono ricoverate attualmente 17.804 persone, in aumento di 79 unità rispetto a sabato 20 febbraio. I dimessi e i guariti sono 2.324.633, con un incremento di 8.946 unità. In isolamento domiciliare ci sono ora 368.997 persone, con un aumento di 4.162 nelle ultime 24 ore.

