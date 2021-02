Governo, si va verso la proroga dello stop agli spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo

20 febbraio 2021 a

A quanto apprende l’Adnkronos, il governo sta valutando di prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo. L’ipotesi che circolava negli ultimi giorni era quella di uno slittamento fino al 5 marzo, quando sarebbero scadute anche le altre misure anti Covid.

Ma nelle riunioni di sabato 20 febbraio a Palazzo Chigi si sarebbe valutato di prorogare lo stop agli spostamenti, indipendentemente dall’area di rischio, fino al 31 marzo, è sarebbe questa -riferiscono fonti di governo - la linea che dovrebbe essere adottata nel Cdm in programma lunedì 22 alle 9.30. All’ordine del giorno il decreto legge sulle misure di contrasto al Covid e leggi regionali.

Potrebbe essere l’occasione anche per chiudere sulla lista di sottogoverno con i sottosegretari. Ma al momento nessuno dà per scontato che si riesca a comporre il puzzle in 48 ore. Anche perché le espulsioni dei 5 Stelle e la possibile riduzione della quota pentastellata - dai 13 iniziali si parla di 11 o addirittura 10 - scatena gli appetiti delle altre forze politiche già alle prese con equilibri interni, presenza di donne e di Sud in un governo a trazione nordista.

