Covid, morto Guido Stagnaro: pioniere della tv e papà di Topo Gigio

Addio al papà di Topo Gigio: Guido Stagnaro, 96 anni, è morto dopo aver contratto il Covid. Nel corso della sua carriera, durata 40 anni, è stato regista, attore, autore teatrale e televisivo, scrittore e sceneggiatore di fiabe per bambini. Ma il successo lo deve alla serie dedicata al personaggio Topo Gigio.

Il pupazzo era nato per la televisione nel 1959 e ha attraversato tutta la storia del piccolo schermo, da Canzonissima a Lo Zecchino d’oro, passando dalla Rai anche alle reti commerciali. Con un successo che dall’Italia è diventato internazionale, trasformandosi in gadget, libri, dischi, fumetti, giocattoli e cartoni animati. E Topo Gigio è entrato anche nell’immaginario popolare con frasi tipo "Ma cosa mi dici mai...", pronunciate con maliziosa voce accanto a Raffaella Carrà, Cino Tortorella e Memo Remigi. Oltre a Perego e Stagnaro, altri contribuirono fattivamente alla sua ideazione ed al suo iniziale successo, in particolare Federico Caldura e Peppino Mazzullo, sua voce storica. Il personaggio di Topo Gigio è caratterizzato da un forte romanticismo, innocenza pura e senso dell’umorismo, ricreando quella tipologia di effusioni proprie dei bambini desiderosi di tenerezza. Nel corso di 60 anni ci sono stati altri personaggi che hanno affiancato Topo Gigio nelle sue storie, come i topi Ino, compagno di avventure, e Rosy Rosicchia, la sua fidanzata (doppiata dall’attrice Liù Bosisio). Suo antagonista è stato invece il gatto Megalo. Mai apparso sul piccolo schermo - ma ripetutamente evocato - era invece il nonno Teodoro: tutte le volte infatti che Gigio enunciava un proverbio, lo faceva precedere da uno squillante "come diceva mio nonno Teodoroooo".

Stagnaro era nato a Sestri Levante (Genova) il 20 gennaio 1925. È stato un prolifico scrittore e sceneggiatore di fiabe per bambini che gli fatto conquistare più volte il Premio Nazionale di Regia Televisiva. Nel 1959 con Maria Perego creò il pupazzo Topo Gigio. Successivamente si dedicò alla tv ed al cinema per grandi, passando alla regia di commedie ed alla sceneggiatura di film e telefilm. È stato il regista di Nel mondo di Alice (1974), prima trasmissione a colori dagli studi Rai di Milano. È stato il regista di una serie di parodie del Quartetto Cetra, della trasmissione Ric&Gian Folies che segnò il debutto televisivo di Edwige Fenech sulle reti Mediaset e dello sceneggiato tv "I cinque del quinto piano" su Canale 5, storie divertenti vissute da una tipica famiglia italiana di metà anni Ottanta.

