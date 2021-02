Vaccini, il Vaticano sceglie la linea dura e licenzia i no vax

Christian Campigli 18 febbraio 2021 a

Nessuna assoluzione per i no vax. Nemmeno quella religiosa. Lo stato del Vaticano sta mettendo a punto una serie di sanzioni per tutti i dipendenti che non vorranno sottoporsi al vaccino contro il Covid.

Si va dal semplice (si fa per dire) demansionamento, fino addirittura al licenziamento in tronco. Una presa di posizione forte e netta, che tiene conto anche dell'età non giovanissima dei vertici papali. E di quanto questo terribile virus sia oggettivamente più pericoloso e assai più nocivo per gli over 70.

La vaccinazione è, di fatto, volontaria ma un decreto del presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello, prevede per i dipendenti timorosi di farsi bucare la spalla, perché magari convinti che attraverso quel liquido iniettabile gli alieni possano controllarci (attraverso i 5G), sanzioni assai pesanti. Va considerato con il Vaticano ha messo a disposizione il siero per tutti i lavoratori dello Stato. Dimostrandosi assai più efficiente dell'Italia, che versa ancora oggi in un ritardo davvero poco onorevole.

Per chi si rifiuta "senza comprovate ragioni di salute" il decreto rinvia ad una legge vaticana del 2011 che prevede, per chi non si sottopone ad accertamenti sanitari d'ufficio, "conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro". Va sottolineato come il provvedimento dello Stato della Città del Vaticano, emanato lo scorso 8 febbraio, pubblicato dal sito ufficiale Vaticanstate e rilanciato dal portale di informazione vaticana Korazym, non si riferisca solo al Coronavirus. Si parla, più in generale, di "epidemia o malattia pandemica" e si specificano alcuni norme da seguire con assoluto scrupolo, come il divieto di assembramenti, la necessità del distanziamento fisico, l'adozione di dispositivi di protezione personale (le famigerate mascherine, chirurgiche, Fpp1, Fpp2 o Fpp3), le norme igieniche, i protocolli terapeutici e i "protocolli di vaccinazione”. Oltre al decreto, lo Stato Vaticano ha reso noto anche un tabellario, in cui sono elencate le sanzioni, che vanno dalle venticinque euro se non si indossa la mascherina fino a millecinquecento euro in caso di violazione della quarantena. Infine viene sottolineato come sia la Gendarmeria l'organo di sicurezza chiamato a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni per il contenimento del Covid.

