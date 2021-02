Covid, in Italia 13.762 nuovi contagi e altri 347 morti: il bollettino di oggi

18 febbraio 2021 a

E' arrivato il nuovo bollettino del Covid di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Sono 13.762 i nuovi casi di coronavirus e 347 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio.

Umbria, 317 guariti e 319 contagi. Ci sono altri 15 morti

Sono 288.458 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari a 4,7%. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 2.765.412 persone mentre ne sono morte 94.887. I dimessi/guariti in 24 ore sono 17.771 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.286.024. Sono 4.363 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 384.501 le persone positive al Sars Cov2.

In terapia intensiva ci sono 2.045 pazienti (+2) mentre 17.963 (-311) sono ricoverati negli altri reparti. Il tasso di positività è al 4,77%.

Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 384.501 (-4.363) secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 17.963 e i pazienti in isolamento domiciliare sono 364.493. Sono 17.771 i dimessi o guariti (che salgono a 2.286.024 in totale).

Nuova indagine rapida in Italia: mappa del grado di diffusione nelle regioni

La Regione che ha fatto registrare il maggior incremento di casi è la Lombardia (+2.540), seguita da Campania (+1.573), Emilia-Romagna (+1.565) e Veneto (+1.042).

Frattanto salgono a 324 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Secondo quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nelle ultime ore sono arrivati i nomi di 4 ’cadutì iscritti a Genova, mancati mesi fa: sono Cesare Astrici, pediatra; Giustina Maria Greco, ex direttrice Reparto di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso; Claudio Viscoli, ex direttore Clinica di Malattie infettive; Claudio Vivaldi. È invece di queste ore la notizia della vittima numero 324: Ubaldo Amati, neurologo, Bari. "È deceduto oggi per Covid - riferisce chi ne segnala il decesso - Un medico esemplare che con generosità e altruismo ha onorato il giuramento professionale. Si è infettato per aver aderito all’invito della Asl di assistere gli anziani nel focolaio della Rsa di Locorotondo come volontario. Oggi riposa insieme a tanti colleghi che ci hanno lasciato".

Covid, Ue: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro. Sardegna in arancione

