Covid, Crisanti insiste: "Necessario il lockdown, solo noi italiani pensiamo a sciare e a mangiar fuori"

15 febbraio 2021 a

a

a

"Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Serve un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele. E neanche zone arancioni, va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti". Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista al quotidiano La Stampa.

Covid, Ricciardi a Che tempo che fa: "Serve un lockdown, dipende dal Governo. I casi scendono solo in zona rossa" | Video

"Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide - ha aggiunto Crisanti -. La Germania continua il lockdown, la Francia pure, l’Inghilterra anche, solo noi pensiamo a sciare e a mangiar fuori. Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si controlla la pandemia".

Crisanti sull'aumento dei contagi nella regione: "Servono più restrizioni"

Sulle vaccinazioni Crisanti ha detto che "sarò distratto, ma ho scoperto solo domenica 14 delle strutture con la primula: uno spreco di soldi pubblici, mentre bisogna organizzare scuole, cinema, teatri e palestre. Evidentemente le case farmaceutiche si sono trovate di fronte a una richiesta senza precedenti. In più, l’organizzazione va a rilento".

Crisanti: "Lockdown subito. La colpa di questa situazione è tutta dei politici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.