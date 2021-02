Covid, Pregliasco: "Varianti mettono in crisi il sistema dei colori delle regioni. Rivedere i parametri"

14 febbraio 2021 a

Covid, la diffusione delle varianti del virus mette in crisi il sistema dei colori delle Regioni, tanto che potrebbe essere necessario "rivederne i parametri". Il tutto a causa della presenza della variante inglese, che ha una maggiore velocità di trasmissione. Tanto che un recente studio dell'Iss evidenzia come quest'ultima abbia già provocato il 17,8 per cento dei contagi attuali in Italia.

Iss: "Variante inglese in un quinto dei casi in Italia"

A sollevare il problema è il virologo è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, intervistato da Il Messaggero. "Siamo sì in una condizione di stabilità, ma con alcuni parametri che tendono al peggio. Questo ha causato il passaggio di alcune Regioni nella fascia arancione, magari non con dati così pesanti, come la Liguria ad esempio", spiega. Il virologo ha inoltre posto l'accento sul fatto che "l’effetto delle limitazioni che erano state imposte nel periodo festivo, ormai, è andato a scemare. Tuttavia, al momento il sistema italiano dei colori sta tenendo, in modo soddisfacente, soprattutto se ci confrontiamo con la situazione dei Paesi vicini. Sta riducendo la velocità di diffusione della malattia. Diciamo che stiamo regolando i rubinetti sulla base dei dati".

Umbria, nel Cts regionale chiesto il lockdown totale contro il pericolo varianti

Poi il monito: "C’è un guaio: la recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20 per cento di variante inglese. Non è la peggiore tra quelle prospettate, visto che i vaccini sulla inglese sono efficaci, almeno secondo quanto risulta dai primi studi. Ma ci preoccupa la più elevata contagiosità e il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi. Siamo in un momento di attesa: c’è il timore che la variante inglese, nell’arco di alcune settimane, prenda il sopravvento e che succeda quello che è successo nel Regno Unito. Per questo, per quanto possibile, è necessario velocizzare la vaccinazione". Da qui i problemi per i "colori" delle regioni: "Il sistema va bene con i valori che caratterizzavano Sars-CoV-2. Se la variante fa aumentare, come pare, la velocità di trasmissione, bisognerà essere più prudenti e correggerlo".

L'infettivologo Menichetti: "Il caso Umbria sia di monito per le altre regioni"

