Covid, Iss: "Il 17,8 per cento dei contagi in Italia dovuti a variante inglese"

Covid, uno studio dell'Iss rivela che il 17,8 per cento dei contagi in Italia sarebbe dovuti alla variante inglese. Sono i risultati preliminari della flash survey condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 regioni e province autonome, ripartiti in base alla popolazione.

"Il range di prevalenze sembra suggerire una diversa maturità della sub-epidemia determinata probabilmente da differenze nella data di introduzione della variante stessa. È presumibile pertanto che tali differenze vadano ad appiattirsi nel corso del tempo", è spiegato nello studio. Il risultato dell’indagine evidenzia tuttavia che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa, c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. Ad esempio, attualmente in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, mentre in Germania poco sopra il 20 per cento. La necessità di monitorarne attentamente la prevalenza deriva dalla sua maggiore trasmissibilità rispetto al virus originale.

Secondo l’indagine il virus muta continuamente e sono già state isolate centinaia di varianti, anche se la maggior parte di queste non cambia le caratteristiche del virus. La vigilanza deve restare alta però per individuare, come viene già fatto, quelle che potrebbero peggiorare la situazione in termini di "trasmissibilità, sintomatologia o sensibilità nei confronti di vaccini e anticorpi", tenendo presente che questi ultimi possono essere comunque modificati per adeguarli alle versioni più pericolose. In questo senso, la cosiddetta "terza ondata" potrebbe vedere protagonista proprio la variante inglese. Come spiegato da Matteo Bassetti nei giorni scorsi, il picco di questi contagi potrebbe avvenire "tra la terza settimana di febbraio e il mese di marzo", con forme però più aggressive. Ci sarebbero tutti questi aspetti alla base della ripresa dei casi positivi in alcune zone dell'Italia, come ad esempio l'Umbria.

