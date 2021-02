Covid, arriva l'ok dal Consiglio dei ministri: stop agli spostamenti tra Regioni prorogato fino al 25 febbraio

12 febbraio 2021 a

Via libera del Consiglio dei ministri, appena conclusosi a Palazzo Chigi, al dl che proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni, anche di colore giallo, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo. Dal 16 al 25 febbraio dunque sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".

Il testo del provvedimento non prevede dunque, almeno al momento, la proroga fino al 5 marzo, quando scadranno le altre misure anti Covid. Sulla questione ha parlato il presidente della conferenza delle Regioni, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Quando ho incontrato, a nome dei colleghi presidenti delle regioni, il premier incaricato Mario Draghi ci ha chiesto se avessimo già un orientamento sul tema degli spostamenti tra regioni. Tutti abbiamo espresso l’opinione che ora è meglio essere ancora prudenti", ha affermato.

Bonaccini ha quindi aggiunto: "Le varianti stanno circolando - ricorda Bonaccini -. Dunque, fino al 5 marzo abbiamo detto che preferivamo la proroga del divieto di spostamento tra le Regioni". Proroga che invece arriverà fino al 25 febbraio.

