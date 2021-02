Iss: indice Rt nazionale sale a 0,94, rischio alto in Umbria e a Bolzano

12 febbraio 2021 a

a

a

Classificazione a rischio alto per quel che riguarda la diffusione del virus per la Provincia autonoma di Bolzano e per l’Umbria. Lo si evince dal report della cabina di regia sull’andamento dell’epidemia del ministero della Salute e dell’istituto superiore di sanità. Dieci regioni sono invece a rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso.

Covid, Casini annuncia la positività a L'Aria che tira: "A mia madre ho detto di stare serena, l'erba cattiva non muore mai"

Il valore Rt nazionale sale a 0,94. la scorsa settimana il valore si attestava a 0,84. Sette regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Secondo la bozza del report "si confermano per la seconda settimana segnali di contro-tendenza nell’evoluzione epidemiologica, con progressivo rallentamento nella diminuzione dei nuovi casi fino ad una stabilizzazione, che potrebbero preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero rigorosamente mantenute misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale".

A livello nazionale la stima di prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8 per cento. Sono questi i risultati preliminari della "flash survey" condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 febbraio.

I campioni analizzati sono stati in totale 852 per 82 laboratori, provenienti da 16 regioni e province autonome, ripartiti in base alla popolazione. Il risultato medio è in linea con quello di altre survey condotte in Europa.

Elisabetta Canalis, fatto il vaccino anti Covid: "Grazie agli Stati Uniti potrò riabbracciare mia madre" | Foto

Il range di prevalenze sembra suggerire una diversa maturità della sub-epidemia determinata probabilmente da differenze nella data di introduzione della variante stessa. È presumibile pertanto che tali differenze vadano ad appiattirsi nel corso del tempo. Il risultato dell’indagine ci dice che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania del 30 per cento), c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. La necessità di monitorarne attentamente la prevalenza deriva dalla sua maggiore trasmissibilità rispetto al virus originale. Un attento monitoraggio ci consentirebbe, assieme al rafforzamento delle misure di mitigazione, di contenere e arginare gli effetti della nuova variante mentre si prosegue con le vaccinazioni, che restano comunque efficaci anche contro il virus mutato.

Covid, Casini annuncia la positività a L'Aria che tira: "A mia madre ho detto di stare serena, l'erba cattiva non muore mai"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.