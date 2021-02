Graziano Delrio, i nove figli con la moglie Annamaria Grassi. Tifa Inter ma fece un provino con il Milan

12 febbraio 2021 a

Graziano Delrio è un importante politico italiano del Pd, ex sindaco di Reggio Emilia ed ex ministro dei Trasporti. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la moglie Annamaria, dalla quale ha avuto addirittura nove figli: cinque femmine e quattro maschi.

La sua fede cattolica lo ha fortemente influenzato nel suo cammino morale e spirituale, con un'adesione al cristianesimo arrivata all'età di 17 anni nonostante la sua provenienza da una famiglia comunista e laica. Altra grande passione il calcio: tifoso dell'Inter, da giovanissimo ha svolto pure un provino per il Milan. Entrando nel dettaglio della sua storia con la moglie Annamaria Grassi, il matrimonio si è tenuto nel 1982, quando la donna era già in dolce attesa del primogenito.

Spesso giornalisti e conduttori tv hanno curiosato sulla famiglia dell'esponente Pd, ma lui ha sempre semplicemente risposto come i nove figli fossero solo un atto d'amore. Delrio ha fatto presente tuttavia che il nono figlio è stato anche l'ultimo.

