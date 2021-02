Maria Elena Boschi, ora l'amore con Giulio Berruti: in passato la storia con l'attore Andrea Bruno Savelli

12 febbraio 2021 a

a

a

Maria Elena Boschi è una politica italiana. Nata a Montevarchi (in provincia di Arezzo) il 24 gennaio 1981, ha conseguito prima la maturità classica e poi la laurea in giurisprudenza con 110 e lode. Dopo avere intrapreso una brillante carriera come avvocato civilista specializzato in diritto tributario, la Boschi ha iniziato con successo anche la carriera politica, soprattutto al fianco di Matteo Renzi.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, baci travolgenti a Cannes: passione senza freni per l'ex Ministro

Nel 2008 la Boschi è entrata a far parte delle primarie del centrosinistra per il sindaco di Firenze, quindi della segreteria del Pd per poi diventare Ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento quando Matteo Renzi era il Presidente del Consiglio. Anche se schiva e riservata, dato il ruolo pubblico che ricopre, Maria Elena Boschi non riesce a sfuggire del tutto all’occhio indiscreto del gossip. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in passato ha avuto una relazione con l’attore Andrea Bruno Savelli.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, prove di convivenza. La madre dell'attore a Chi: "Non sembra una ex ministro"

Attualmente Maria Elena Boschi è fidanzata con il trentaseienne attore di fiction Giulio Berruti. Da mesi la coppia non si nasconde più ed è stata spesso fotografata in atteggiamenti affettuosi. Per loro si parla anche di matrimonio.

Governo: Boschi, 'nè flat tax nè patrimoniale, noi in linea con Draghi'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.