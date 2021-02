Covid, Casini annuncia la positività a L'Aria che tira: "A mia madre ho detto di stare serena, l'erba cattiva non muore mai"

12 febbraio 2021 a

a

a

"Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida". Lo ha detto Pierferdinando Casini in collegamento da casa con L’aria che tira, su La7. "Stamattina l’ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l’erba cattiva non muore mai", ha aggiunto l’ex presidente della Camera.

Riforme: Casini, 'taglio parlamentari demagogia, i migliori lasceranno'

Nei giorni scorsi Casini si era sbilanciato sul futuro governo Draghi. "Di solito in casi come questi c’è sempre la tendenza a sfumare la rappresentanza politica, anche perché, probabilmente, i leader si vorranno giocare il governo del Paese quando ci saranno le elezioni", aveva affermato il senatore Casini ad Affaritaliani.

Recovery fund, Casini: "Grande risultato. Ora il governo coinvolga le opposizioni" | Video

Insomma, per l’ex presidente della Camera "è difficile che i leader e i segretari dei partiti" entreranno nel governo Draghi. "Sotto il profilo costituzionale - dice Casini - i governi non nascono mai con una scadenza temporale (tranne ovviamente la fine naturale della legislatura), anche quando sono di scopo. E questo governo ha una scopo molto alto. Il concetto della delimitazione temporale non esiste".

Casini premier, il retroscena che fa tremare la maggioranza. Frase rubata a due onorevoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.