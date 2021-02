Covid, in Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti. Il bollettino del 10 febbraio

10 febbraio 2021 a

Covid, in Italia tornano a crescere i contagi, ma calano i morti. Secondo i dati riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 10 febbraio, i nuovi casi sono stati 12.956 (10.630 quelli di ieri), mentre i decessi sono stati 336 (rispetto ai 422 delle 24 ore precedenti). Il totale dei morti da inizio pandemia sale così a 92.338 persone. I guariti di oggi, invece, sono 16.467, per un totale di 2.165.817 persone che hanno già sconfitto il virus.

Molto alto il numero dei test effettuati: 310.994 tra tamponi e antigenici, processati in Italia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 4,16 per cento. Sono in calo i letti occupati nelle terapie intensive da pazienti Covid: secondo i dati del ministero della Salute, sono oggi 2.128, 15 meno di ieri; gli ingressi del giorno sono però 155. Calano anche i ricoveri: sono 232 meno di ieri, con il conto complessivo che si aggiorna a 19.280 unità. Continuano a calare fortunatamente anche gli attualmente positivi: i dati di oggi mostrano un quadro con 3.856 pazienti in meno di ieri, per un totale di 410.111 persone attualmente infettate dal virus. In questo quadro, complessivamente in linea con i dati degli ultimi giorni, ci si appresta alla diffusione dei dati del nuovo monitoraggio settimanale, previsto come sempre per venerdì.

Sotto esame i dati della scorsa settimana, che potrebbe provocare variazioni sui colori delle regioni e, quindi, sulle misure restrittive in vigore nei vari territori. A preoccupare maggiormente restano tuttavia la situazione di Umbria e Alto Adige, dove si registrano contagi elevati, aggravati anche dalla presenza di varianti del virus, tra cui quella inglese e brasiliana, riscontrate con certezza in Umbria. Qui l'intera provincia di Perugia è stata posta in zona rossa, insieme a sei Comuni della provincia di Terni. L'ordinanza per il momento durerà fino al 21 febbraio.

