Covid, Marche: casi di variante inglese in alcuni scuole di tre Comuni

Covid, nelle Marche sono stati rilevati casi di variante inglese del virus nelle scuole di tre Comuni. In particolare, i tamponi hanno dato esito positivo alla variante proveniente dalla Gran Bretagna a Castelfidardo, Tolentino e Pollenza. Nelle scuole di Tolentino si sono registrati 2 casi certi e un altro di elevato sospetto che coinvolgono anche un lavoratore presso una Pelletteria di Tolentino.

In una riunione urgente con i dirigenti dell’Asur, i sindaci di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, e Pollenza, Mauro Romoli, assieme all’assessore Saltamartini, si è deciso di porre in didattica a distanza gli studenti degli istituti di Tolentino, Lucatelli, Filelfo e Martin Luther King. Mentre sono sottoposti alla quarantena i bambini dell’infanzia Rodari e le classi direttamente coinvolte della scuola primaria Martin Luther King e Liceo Scientifico Filelfo. Un altro caso positivo si registra nella prima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza. Per monitorare immediatamente l’andamento dell’epidemia che risulta particolarmente contagiosa, nella mattinata di lunedì 8 febbraio verrà predisposto un drive through presso il piazzale davanti alla Piscina comunale di Tolentino, per sottoporre a tampone molecolare gli studenti dell’Istituto Lucatelli, dell’Istituto Martin Luther King e tre classi della prima media di Pollenza.

Martedì verranno sottoposti a tampone salivare i bambini della materna Rodari, e al tampone molecolare i ragazzi del liceo scientifico Filelfo. Contestualmente verrà sottoposto a tampone anche il personale docente e dipendente dei medesimi Istituti. Altri 3 casi si sono registrati al Rodari di Castelfidardo (infanzia e primaria). Tutte le classi sono state messe in quarantena e chiesta la Dad per gli Istituti comprensivi interessati dalla positività. Già in Umbria, nei giorni scorsi, casi di varianti del virus sono stati trovate in 33 dei 42 tamponi inviati all'Iss nella capitale, accentuando la scelta della Regione Umbria di adottare misure drastiche per contenerne la possibile diffusione, vista la maggiore aggressitività anche nei confronti dei minori di 13 anni.

