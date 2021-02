Covid, Alto Adige in lockdown da lunedì 8 febbraio: chiusi negozi, scuola in dad e divieto di spostamento

04 febbraio 2021 a

a

a

Covid, l’Alto Adige da lunedì 8 febbraio torna in lockdown. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per interrompere la catena dei contagi non accenna a calare il numero di persone positive al virus.

Si allungano i tempi di attesa per il vaccino russo Sputnik V e per l'italiano Reithera

Pertanto, a partire da lunedì, e per le successive tre settimane, vi saranno nuove regole che puntano principalmente a ridurre i contatti fra le persone e a limitare la diffusione del Covid. Sarà quindi vietato spostarsi dal proprio comune di residenza, se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi, e dovranno chiudere anche le strutture ricettive dell’ambito turistico. Serrande abbassate per buona parte dei negozi, mentre aziende produttive e artigianali potranno lavorare, ma a condizione di testare regolarmente i propri collaboratori e le proprie collaboratrici. Rimane garantita l’apertura di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie, oltre che dei servizi di assistenza alla prima infanzia.

Nel mondo cresce la fiducia sul vaccino. Ora ci credono 54 persone su 100

Lezioni in presenza per le scuole materne, mentre a partire da lunedìtutte le scuole medie e tutte le scuole superiori torneranno integralmente alla didattica a distanza. Identico passaggio, da didattica in presenza a didattica a distanza, anche per le scuole elementari, ma a partire da mercoledì 10 febbraio. Dopo la settimana di vacanza prevista per il periodo di Carnevale torneranno le lezioni in presenza per scuole elementari e medie, mentre ragazze e ragazzi delle scuole superiori dovranno affidarsi alla didattica a distanza per un’ulteriore settimana. Restano valide, sottolinea la nota, le norme attualmente in vigore per quanto riguarda la limitazione dei contatti sociali nei luoghi pubblici e privati, comprese le abitazioni, nonchè quelle riguardanti igiene e distanziamento sociale. In alcuni ambiti considerati particolarmente a rischio, sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Anche in zona gialla resta il divieto di spostamento tra regioni: eccezioni e regole per le seconde case

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.