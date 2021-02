Covid, in Italia 13.189 nuovi casi e 477 morti. Il bollettino di oggi 3 febbraio

03 febbraio 2021 a

Covid, in Italia si sono registrati nuovi 13.189 casi positivi e 477 morti. E' quanto emerge dai dati contenuti nel bollettino di oggi, mercoledì 3 febbraio. Al contempo i tamponi eseguiti sono stati 279.307 portando così il tasso di positività di oggi al 4,7 per cento.

Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.145, con un calo di 69 unità. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 2.583.790 persone mentre ne sono morte 89.820. I dimessi/guariti in 24 ore sono 15.748 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.059.248. Sono 3.043 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema anitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 434.722 le persone positive al Sars Cov2.

Verso il via libera intanto agli anticorpi monoclonali in Italia. La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, ancora riunita, dovrebbe dare l’ok all’uso di due anticorpi. Dovrebbero esserci alcune limitazioni al loro utilizzo sui pazienti in linea con quelle previste in Canada

