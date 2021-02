Lombardia, Bertolaso: "Vaccinare tutta la popolazione della regione entro giugno è possibile e lo faremo"

02 febbraio 2021 a

Guido Bertolaso, nuovo consulente della Regione Lombardia per la campagna di vaccinazione contro il Covid, fissa un obiettivo ambizioso: "Vaccinare tutta la popolazione lombarda prima della fine di giugno. E' assolutamente possibile e noi ce la faremo". Parlando di una vaccinazione "massiva" Bertolaso annuncia che la campagna si svolgerà "24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, ovviamente su turni". Ancora prima che glielo chiedessero di giornalisti presenti, l’ex capo della Protezione Civile dichiara: "Mi sono abbassato lo stipendio, non prenderò neanche un euro, sarà tutto gratis".

Bertolaso è stato introdotto nella conferenza di presentazione dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, "Con delibera di Giunta abbiamo conferito al dottor Bertolaso la qualifica di consulente del presidente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale Covid di Regione Lombardia: sono orgoglioso di dire che ha dato la sua disponibilità a collaborare con la Regione per questo momento molto delicato. Bertolaso ci diede una mano fondamentale per l’ospedale in Fiera concluso in poche settimane miracolosamente e per questo ho chiesto di darci mano in un momento così delicato", ha aggiunto.

"Il piano di vaccinazione per gli over 80 non comincerà a marzo, come precedentemente annunciato, ma il 24 febbraio". Lo ha precisato la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "La nuova previsione ci consente di non andare più in sequenza, ma in parallelo. Ai lombardi vogliamo fornire il piano vaccinale più efficace ed efficiente". Moratti, dando il suo benvenuto a Guido Bertolaso, ha ricordato la sua "determinazione, concretezza, precisione, entusiasmo e costante passione nonostante la fase di emergenza che il Paese sta attraversando. È importante per motivare la squadra che si occuperà del piano vaccinale, piano che continua ad avere modifiche e aggiornamenti. Il Governo, ad esempio, aveva comunicato di somministrare il vaccino di AstraZeneca alle persone con meno di 55 anni. Oggi, invece, ci è stato detto che si può usare anche con gli over 55. Rispettiamo quello che ci viene detto per garantire il meglio ai lombardi" ha spiegato.

