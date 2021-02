Vaccino, Aifa su AstraZeneca fa marcia indietro: “Anche agli over 55 se sono in salute”

02 febbraio 2021 a

Marcia indietro di Aifa su AstraZeneca: c'è infatti l'ok al vaccino anti Covid anche negli over 55. Purché in buone condizioni di salute. "Sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischi" del prodotto "risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio". Lo sottolinea la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un documento pubblicato sul sito dell’ente regolatorio, correlato alla notizia del via libera al vaccino in cui si ribadisce che "tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata".

La Cts suggerisce comunque un uso preferenziale, come già indicato, per la fascia che va dai 18 ai 55 anni. Compatibilmente con l’organizzazione complessiva della campagna vaccinale e con la disponibilità dei singoli vaccini, la Cts dell’Aifa avverte che, "in virtù della maggiore robustezza delle evidenze di efficacia, si suggerisce un utilizzo preferenziale dei vaccini a Rna messaggero nei soggetti anziani o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave". Al momento, per il vaccino AstraZeneca la Cts suggerisce "un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni".

A proposito di AstraZeneca, Letizia Moratti - vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia - ha annunciato che "in attesa di avere dal Governo e dal Parlamento indicazioni sulla categoria per il vaccino AstraZeneca ci siamo permessi di fare una nostra ipotesi per destinarlo alle forze dell’ordine, al personale scolastico per la didattica in presenza, agli addetti alla giustizia e al trasporto pubblico locale". In Lombardia intanto entro la fine del mese di febbraio partirà la vaccinazione over 80. La prima fase delle vaccinazioni finirà il 22-23 febbraio ha fatto sapere Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia.

