Sanremo, niente pubblico al teatro Ariston: la decisione definitiva della Rai. Confermate le date

Sanremo si farà, ma niente pubblico al teatro Ariston. Ora è ufficiale: la decisione è arrivata al termine di una riunione con il direttore artistico del Festival della musica italiana, Amadeus, in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari. Confermate le date, dal 2 al 6 marzo. L'azienda, in una nota, ha affermato di ritenere che "la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston".

Non solo, la Rai ha inoltre aggiunto che "non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival". Poi la nota concludendo evidenziano come "la Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione".

Resta ora da capire quale sarà la reazione di Amadeus, o se il conduttore ha partecipato alla definizione di questa scelta. Nei giorni scorsi, infatti, si era detto contrario a una manifestazione senza pubblico, scendendo anche indirettamente in polemica con il ministro della cultura, Dario Franceschini, in relazione alle modalità di svolgimento dell'evento, dopo che l'esponente del Pd, in un tweet, aveva escluso la presenza di pubblico. In quell'occasione Amadeus aveva risposto pubblicando su una storia di Instagram la risposta di una faq dell'esecutivo relativa proprio al pubblico negli studi televisivi e altre manifestazioni dello spettacolo. Il tema aveva diviso anche artisti e cantanti, con prese di posizione anche forti, come quella di Albano che suggeriva di rinviare il festival in estate.

