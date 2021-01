Covid, 11.252 nuovi contagi e altri 237 morti in Italia. Oltre 213 mila i tamponi

31 gennaio 2021 a

Arriva il bollettino Covid di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Sono 11.252 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti dalla Protezione Civile nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 237 morti che portano il totale a 88.516 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. I tamponi sono stati oltre 213 mila. Positività al 5,2%.

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono in calo rispetto ai 12.715 registrati ieri e portano il totale di 2.553.032 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi di 237 è in diminuzione rispetto ai 421 di ieri. È quello che emerge dal bollettino.

Perla precisione sono 213.364 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,2 per cento. Sono, poi, 20.396 i dimessi/guariti, in aumento rispetto ai 16.764 sempre di ieri, per un totale di 2.010.548 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.215 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 20.096.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.438), la Campania (1.401), l’Emilia-Romagna (1.277) e Puglia (1.069).

In Lombardia si registrano altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.494 tamponi. Il totale degli attualmente positivi è di 51.077, inclusi 362 pazienti in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri).

In Veneto si registrano altri 9 decessi. In Veneto sono 8.931 le vittime dall'inizio della pandemia e 312.185 i casi di contagio. In Lazio sono 943 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino. Si registrano altri 39 morti. In Puglia i morti sono 13 morti. In Toscana sono 510 i nuovi contagi di Coronavirus secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano invece altri 8 morti nella regione.

