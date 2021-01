Covid in Italia, l'Iss: "Età media dei morti 81 anni. Il 43% sono donne". I dati del report sull'epidemia

31 gennaio 2021 a

Covid in Italia, l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato uno studio che analizza i dati finora acquisiti il relazione ai morti, ai contagi e all'età dei pazienti colpiti dal Coronavirus. Dallo studio, dal titolo "Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-CoV-2 in Italia" emerge come l'età media dei morti sia di 81 anni. In questo quadro, le donne decedute sono 37.295, il 43,7 per cento del totale.

L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al Covid è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione: l'età mediana dei pazienti deceduti è infatti di 83 anni, mentre quella dei pazienti con infezione è di 48 anni. Il grafico inoltre mostra il numero dei decessi per fascia di età: le donne decedute dopo aver contratto l'infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 86 anni - uomini 80 anni). L’andamento dell’età media dei pazienti deceduti positivi per settimana di calendario, a partire dalla terza settimana di febbraio 2020 è andata sostanzialmente aumentando fino agli 85 anni registrati nella prima settimana di luglio, per poi calare leggermente.

Al 27 gennaio 2021 sono 941 su 85.418 - pari all'1,1 per cento - i pazienti deceduti di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 234 di questi avevano meno di 40 anni (138 uomini e 96 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). Di 52 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 147 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 35 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. E ancora: complessivamente 196 pazienti (3,1% del campione) presentavano 0 patologie, 772 (12,1%) presentavano una patologia, 1185 (18,6%) presentavano due patologie e 4.228 (66,3%) presentavano tre o più patologie. Si tratta di un dato ottenuto da 6.381 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche.

