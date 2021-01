Mattarella: "Verificare maggioranza attuale". Mandato esplorativo a Fico

29 gennaio 2021 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito "di verificare la maggioranza politica a partire dai gruppi che sostenevano la maggioranza". Fico dovrà riferire a Mattarella entro la giornata di martedì. Il confronto tra Mattarella e Fico è durato circa mezz'ora.

"Ringrazio il presidente Mattarella per la fiducia, ho avuto l'incarico di verificare la prospettiva di una maggioranza a partire dai gruppi che sostenevano già precedente Governo. Il momento è delicato per il Paese, serve massima responsabilità" la stringatissima comunicazione di Fico alla stampa dopo il colloquio con il presidente della Repubblica. Immediato il sostegno di M5S: "Lavoreremo al fianco del presidente Fico a cui è stato affidato un compito cruciale in questo frangente. Concentriamoci sui temi che ci accomunano e tagliamo fuori tutti i temi divisivi" hanno spiegato quelli del Movimento con una nota.

"Le emergenze sanitarie, sociale ed economica richiedono immediati provvedimenti di governo. È doveroso dare presto un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Nei colloqui svolti qui al Quirinale in queste 32 ore con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente, questa disponibilità va verificata nella sua concreta praticabilità" erano state le parole del presidente della Repubblica, Mattarella, al termine delle consultazioni con le forze politiche al Quirinale. La via d'uscita non sembra però semplice. Bisognerà attendere fino a martedì, quando Fico tornerà al Quirinale per riferire se la maggioranza è intenzionata a sostenere un Conte-ter. Matteo Renzi ieri ha stoppato, almeno per il momento, le aspirazioni del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte a restare a palazzo Chigi. Le prossime ore saranno dunque cruciali.

