Mattarella: "Occorre dar vita presto a un nuovo governo". Convocato Fico

29 gennaio 2021 a

a

a

Breve comunicazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver completato tutte le consultazioni: "C'è una pesante crisi economica e sociale. Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere. A breve prenderò un'iniziativa", ha detto il Capo dello Stato". Dopo qualche minuto il portavoce del presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, ha annunciato che Mattarella "ha convocato Fico alle 19.30" al Colle.

Giorgia Meloni in stampelle al Quirinale: "Piccolo incidente atletico. No a Governo zoppo"

Si attenda dunque di sapere quale sarà la decisione del presidente Mattarella, che potrebbe affidare un incarico esplorativo a Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati.

M5S al Quirinale. Crimi: "Siamo con Conte, adesso non è il momento dei veti"

In precedenza, oggi, c'erano state le consultazioni con il Centrodestra e il M5S. "Siamo con Conte, ma si può accettare che ci siano veti o personalismi? Oppure è il momento della responsabilità e di fare un passo avanti e farlo tutti insieme?" aveva chiesto Crimi al termine dell'incontro con il Capo dello Stato. Aggiungendo: "Al presidente Mattarella abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza attuali, ma con un patto di legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte" aveva concluso Crimi. Prima dei grillini, Mattarella ha avuto un colloquio con la delegazione del Centrodestra, composta dal leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Matteo Salvini, Giorgia Meloni (con le stampelle per un incidente durante un allenamento) e Antonio Tajani, oltre che dai centristi di Ndc, Cambiamo e Udc. "Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di sciogliere le Camere e valutare le elezioni. Abbiamo sottolineato che non si può andare avanti con questa maggioranza di voltagabbana. Se non ci sarà il voto valuteremo insieme" aveva detto invece Matteo Salvini.

Centrodestra al Quirinale. Salvini: "Noi diciamo no a maggioranza voltagabbana. Ma valuteremo decisioni di Mattarella"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.