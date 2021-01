Covid, in zona arancione Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia. Più la provincia di Bolzano

29 gennaio 2021 a

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in zona arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla.

Covid, 13.574 nuovi casi e 477 morti. Tasso di positività al 5,05%, indice Rt in calo: 0,84

"La curva dei sintomatici e quella degli asintomatici indicano una decrescita". Per quanto riguarda i casi, dunque, siamo in una situazione di "decrescita lenta". Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull’analisi del monitoraggio regionale Covid 19. Per quanto riguarda l’Rt "questa settimana, a livello nazionale è sotto l’1, è questo è un dato sicuramente positivo. Il Molise è un po' fuori ma sappiamo che Rt in Regioni piccole ha uno scostamento alto". "Stiamo vedendo è un leggero aumento degli asintomatici che in qualche modo potrebbe tenere conto del fatto che l’uso più ampio dei test antigenici consente di intercettare anche persone senza sintomi o che ne hanno pochi" ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, "L’epidemia rimane in una fase delicata, bisogna cogliere l’opportunità di non rilassarci troppo. Mantenere, quindi, una grande attenzione, soprattutto tutte le regole che ci accompagnano dall’inizio dell’epidemia restano sempre valide" ha aggiunto Brusaferro.

