Vaccini, Arcuri: "Anche Moderna consegnerà il 20% delle dosi in meno. Con questi ritardi non possiamo fare di più"

Vaccini, Domenico Arcuri ha reso noto che anche Moderna "consegnerà il 20 per cento in meno delle dosi previste", aggiungendo che "con questi ritardi non possiamo fare di più". La dichiarazione è arrivata nell'ambito della conferenza stampa sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia.

"Pochi minuti fa anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell’8 febbraio delle 166mila dosi previste per l’Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni su andamento e durata della campagna vaccinale subiscono una rettifica", sono state le parole del commissario straordinario per la crisi sanitaria in atto. Le dosi, ha poi aggiunto Arcuri, "sono state ridotte unilateralmente senza alcuna comunicazione a riguardo".

"Ci mancano almeno 300 mila dosi di vaccino", ha aggiunto Arcuri, respingendo qualsiasi critica sui ritardi della campagna da ascrivere alla sua struttura. "I vaccini non sono un bene di largo consumo, sono lo strumento necessario per uscire da questo tunnel. Le regioni fino ad oggi hanno somministrato il 70 per cento di quelli che avevano in magazzino tenendo conto che a tutti si deve garantire la seconda dose. Pretendiamo che i fornitori garantiscono ciò che è stato sottoscritto. Il vaccino è l’unico a consentire di uscire da una notte che dura da un anno", ha spiegato. Arcuri ha poi reso noto come "l'obiettivo strategico" sia una produzione del vaccino "autoctona", ossia fatta in Italia, annunciando anche come "presto anche il vaccino Reithera potrà avere l'autorizzazione" per essere somministrato. Inoltre il commissario ha specificato come stia proseguendo l'opera di rafforzamento delle strutture ospedaliere in tutto il Paese, con il prossimo arrivo di nuovi medici, ormai "a giorni", ha assicurato, con alcuni organici che "dovrebbero arrivare già oggi".

