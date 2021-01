Covid, in Italia 14.372 nuovi casi positivi e 492 morti. Il bollettino di oggi 28 gennaio

28 gennaio 2021 a

Covid, in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.372 nuovi casi di positività e 492 morti. Di seguito tutti i dati del bollettino di oggi, giovedì 28 gennaio. I tamponi, invece, sono stati 275.179, quasi 20 mila meno di ieri; pertanto l'indice di positività si attesta al 5,2 per cento, sostanzialmente invariato rispetto alle 24 ore precedenti.

È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid 2.515.507 persone mentre ne sono morte 87.381. I guariti in 24 ore sono 17.220 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.953.509. Sono 3.352 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 474.617 le persone positive al Covid. Cala anche il numero delle persone in terapia intensiva che sono 64 in meno. In totale i pazienti nelle rianimazioni sono 2.288.

Nel bollettino del 27 gennaio, invece, i nuovi casi erano stati 15.204 e i morti 467. I tamponi, invece, erano arrivati alla quota record di 293.770. I casi in Italia negli ultimi giorni restano complessivamente stabili tra i 10 e i 15 mila nuovi positivi al giorno, effetto anche di un numero maggiore di tamponi. Il tasso di positività, anch'esso prossimo al 5 per cento, consentirà probabilmente un cambio di colore a diverse regioni sin da domenica 31 gennaio, sulla base di quanto emergerà dal rapporto del ministero che sarà pubblicato domani, venerdì 29 gennaio, e che determinerà le nuove ordinanze che saranno firmate dal ministro della salute, Roberto Speranza. La curva dei morti, tuttavia, resta ancora alta ma, come ormai noto, questo sarà uno degli ultimi indicatori della pandemia a calare. Resta da vedere l'impatto della riapertura delle scuole superiori avvenuta lunedì scorso in molte regioni.

