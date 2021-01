Covid, In Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti. Il bollettino di oggi 27 gennaio

27 gennaio 2021 a

Covid, in Italia si registrano 15.204 nuovi casi e 467 morti. E 'quanto emerge dai dati contenuti nel bollettino di oggi, mercoledì 27 gennaio . Rispetto alle 24 ore precedenti si registra quindi un balzo dei nuovi casi - erano 10.593 nel bollettino di martedì 26 gennaio - e un calo dei decessi, passato dai 541 di ieri ai 467 attuali. Superati così i 2,5 milioni di casi registrati in Italia.

Cresce ancora, in compenso, il numero di tamponi effettuati: 293.770 quelli fatti nelle ultime 24 ore. Un dato, quest'ultimo, mai registrato in Italia dall'inizio della pandemia di Coronavirus. L'indice di positività si attesta quindi al 5,1 per cento, in crescita di un punto rispetto a ieri. In calo di venti unità i posti letto in terapia intensiva, che passano da 2.552 a 2.332. È pari a 19.172 il numero dei guariti, per un totale di 1.936.289 dall’inizio della pandemia.

In calo anche il numero degli attualmente positivi che è di 477.969, 4.448 unità in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 21.161 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.385), la Lombardia (2.293), il Lazio (1.338), la Puglia (1.233), e la Campania (1.178). Prosegue intanto anche la campagna di vaccinazione, con l'obiettivo annunciato dall'ormai ex vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, di avviare una campagna di massa prenotabile online e in farmacia, così da moltiplicare i punti di erogazione del servizio volto a raggiungere entro l'autunno la cosiddetta "immunità di gregge".. Intanto, a livello politiche, nuove bordate contro il commissario all'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, accusato da Italia Viva per i ritardi nelle vaccinazioni di massa. I renziani di fatto chiedono una sua sostituzione, "dopo i casi delle mascherine, dei tamponi e dei banchi a rotelle", spiegano dal partito dell'ex premier.

