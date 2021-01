Tik Tok, scoperta falla nel sistema: "Dati sensibili in pericolo". Cosa fare per proteggere la privacy

26 gennaio 2021 a

Falla nella sicurezza di Tik Tok nella funzione "Trova Amici" dell'app. Se non viene aggiornata permette ad hacker malintenzionati di "superare le protezioni sulla privacy dando così la possibilità di costruire un database da utilizzare poi per attività illecite" spiegano i ricercatori di Check Point Software Technologies che hanno scoperto il bug.

I ricercatori hanno comunicato la falla a TikTok - ormai diventata una delle app più utilizzate e scaricate soprattutto dai più giovani - che ha diffuso immediatamente un aggiornamento per garantire la massima sicurezza. Il consiglio agli utenti da parte dell'azienda è quello di aggiornare il sistema operativo e le app alle ultime versioni rilasciate.

Non è la prima volta che gli stessi trovano delle vulnerabilità al sistema di Tik Tok. Era già successo nel 2019. Stavolta un hacker malintenzionato avrebbe potuto accedere a numeri di telefono, nickname, immagini del profilo e dell'avatar, ID utente unici e altre impostazioni del profilo, come ad esempio quella che consente a un utente di essere un follower pubblico o anonimo. "La sicurezza e la privacy della comunità sono la nostra massima priorità, apprezziamo il lavoro di Check Point nell'identificare potenziali problemi in modo da poterli risolvere prima che colpiscano gli utenti. Continuiamo a rafforzare le nostre difese, sia aggiornando costantemente le nostre capacità interne come l'investimento in difese di automazione, sia lavorando con terze parti", sottolinea TikTok tramite un comunicato.

