Covid in Italia, 8.561 nuovi casi e 420 morti. Il bollettino del 25 gennaio

Covid, in Italia nelle ultime 24 ore si registrano 8.561 nuovi casi e 420 morti (85.881 i decessi complessivi da inizio pandemia). Ecco i dati del bollettino del 25 gennaio. Tornano quindi a crescere i morti rispetto a domenica, quando furono 299, in calo i positivi (ieri erano 11.629). I guariti di oggi sono 15.787, per un totale di 1.897.861 persone che hanno sconfitto il virus. Gli attualmente positivi sono 491.630 (-7.648). I tamponi effettuati sono stati 143.116, con un tasso di positività prossimo al 6%. Come ogni lunedì, tuttavia, il dato è influenza dal minor numero di tampone effettuati la domenica. Intanto il numero delle persone finora vaccinati si avvicina a quota 1,4 milioni di persone. Ora resta da vedere l'effetto della riapertura delle scuole medie e superiori in diverse regioni italiane.

