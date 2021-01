Salento, pubblicità sulla sanificazione crea polemica: "Ve la diamo gratis". Bufera sul manifesto sessista

25 gennaio 2021 a

“Ve la diamo gratis” recita a grandi lettere lo slogan di un cartellone pubblicitario è la polemica divampa. Il manifesto è stato ideato da un'azienda pugliese che si occupa di sanificazione degli ambienti: appare una donna vestita in abiti, succinti, da cameriera e nella parte inferiore, a caratteri più piccoli, la precisazione: a essere gratuita per un mese è la pulizia o la sanificazione di diversi ambienti, dai condomini ai magazzini. La pubblicità è accusata di essere sessista, in primis dal sindaco del comune di Lizzanello, in provincia di Lecce, dove è apparso il manifesto. “Una pubblicità sessista ha disturbato la consueta quiete che contraddistingue la nostra comunità” ha dichiarato il sindaco Fulvio Pedone. “Un bizzarro richiamo alla donna, come archetipo retrogrado di genere sottomesso. Di fatto, un errore ha richiamato Lizzanello quale località di appartenenza della società che ha sfruttato lo slogan sessista per il proprio business. Lizzanello ne è solo la sede legale, la compagine, per fortuna, è altrove”. L'ideatore e responsabile dell'azienda si difende: “Non volevamo in alcun modo lanciare un simile messaggio, la locandina è stata realizzata dall’azienda che gestisce l’immagine della ditta che ha scelto uno slogan solo un po’ diverso ma mai e poi mai possiamo essere tacciati di sessismo. Peraltro l′80 per cento del nostro personale è composto da donne. Comunque ci scuseremo con una lettera" ha annunciato intervistato da Repubblica.

