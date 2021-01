Maltempo, allerta arancione per Umbria e Lazio: temporali e nevicate a bassa quota

25 gennaio 2021 a

a

a

La nuova settimana si apre all'insegna del maltempo. Oggi, lunedì 25 gennaio 2021, deboli piogge e nevicate a bassissima quota - ma anche ulteriori rovesci sotto forma temporalesca - su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata peggioramento della situazione anche al Sud, Campania e Calabria in particolare. Su Umbria e Lazio c'è l'allerta arancione. La neve cadrà sulle zone interne appenniniche del Centro sopra i 7-900 metri, a quote più alte al Sud. Tra domani e mercoledì un’irruzione di aria gelida in discesa dal Polo Nord provocherà un crollo delle temperature. Valori fino a meno 4 gradi sulle pianure del Nord e prossimi a zero a Firenze, Roma, Perugia e Napoli. Per il forte vento e le mareggiate disagi nei trasporti marittimi in Toscana: cancellati alcuni traghetti da Piombino all'Isola d'Elba. Nel Lazio il Tevere è in piena: a Roma salvataggio di un senza fissa dimora dalla Cloaca Massima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.