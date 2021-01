Morto Alberto Naponi, aspirante cuoco di MasterChef nel 2014. Tra i più amati del pubblico per le sue "paperine"

25 gennaio 2021 a

Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef, è morto. Aveva 76 anni. Originario di Cremona, nel corso della sua esperienza nel talent culinario di Sky, nel 2014, risultò uno dei concorrenti più amati dal pubblico conquistandosi anche la simpatia dei giudici Barbieri, Bastianich e Cracco. Anche per la sua grande passione per le donne, che amava chiamare "paperine". A Masterchef venne poi eliminato a causa dei ricci di mare.

Dopo la sua partecipazione al programma, fu protagonista di altre esperienze televisive sempre in programmi di cucina. Scrisse anche un libro dal titolo "La poesia è un risotto all'acciuga: Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita". Figlio di una ricca famiglia cremonese, proprietaria di uno dei biscottifici più importanti d’Italia, ha avuto una vita avventurosa. Dopo che la famiglia era caduta in rovina, lui aveva iniziato a lavorare nei ristoranti. E lì iniziò a inventare dolci, come il pan torrone e il pan mostarda. "È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto" il saluto sui social di MasterChef Italia.

